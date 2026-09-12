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Los docentes valencianos vuelven a salir a las calles de València tras el inicio de curso

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Lucía Company

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Los docentes valencianos vuelven a salir a las calles de València tras el inicio de curso

Lucía Company

València
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La comunidad educativa valenciana vuelve a la carga contra la Conselleria de Educación. La vuelta al inicio del curso ha provocado que los profesores, alumnos y resto de personal convocado con la educación valenciana vuelvan a saltar a las calles para alzar la voz contra las malas condiciones en las que se encuentran la gran mayoría de los centros, que no cuentan con un sistema de climatización adecuado y, en muchas ocasiones, presentan una notable falta de personal.

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