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Xi Jinping vuelve a la India siete años después para la cumbre de los BRICS

Xi Jinping vuelve a la India siete años después para la cumbre de los BRICS

Javier Vendrell Camacho

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Xi Jinping vuelve a la India siete años después para la cumbre de los BRICS

Javier Vendrell Camacho

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Los líderes de los BRICS (que agrupa a las grandes economías emergentes y que se identifica con el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) abren este sábado en Nueva Delhi una cumbre en la que buscarán reforzar el peso de sus países en la gobernanza mundial, en medio de las guerras en Oriente Medio y Ucrania, las tensiones comerciales y las diferencias internas de un bloque que reúne ya a 11 países y cerca de la mitad de la población mundial.

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