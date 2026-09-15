Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Un panda gigante salvaje sorprende a un ganadero de Sichuan

Un panda gigante salvaje ha sorprendido a un residente del condado de Baoxing (ciudad de Ya'an, provincia de Sichuan, suroeste de China), que se encontró con el animal mientras subía a la montaña para supervisar su ganado. Para él no es una novedad porque este ha sido su cuarto encuentro con un panda gigante salvaje en lo que va de año. "¡Me hizo mucha ilusión volver a verlo!", ha comentado a medios locales. Según Yang, el panda gigante salvaje con el que se topó esta vez parecía muy robusto. No mostró nerviosismo ante la cercanía de las personas; caminó tranquilamente junto a ellas e incluso sostuvo la mirada. Finalmente, el panda gigante se adentró lentamente en el bosque situado junto al camino. Los osos panda gigantes ya no están en peligro de extinción según determinó la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que modificó su estatus en la Lista Roja en 2016, una decisión que el propio Gobierno de China respaldó de forma oficial tras constatar la recuperación de sus poblaciones en libertad. Sin embargo, si se considera una especie “vulnerable”, y no son frecuentes los avistamientos.