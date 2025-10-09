Videoanálisis | "El gobierno andaluz sufre la mayor crisis política en tiempos de descuento hacia las elecciones" / Isabel Morillo

La crisis provocada por los fallos en el cribado de cáncer de mama, la mayor que ha sufrido el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha provocado la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, este pasado miércoles. En una comparecencia urgente a última hora de la tarde el líder del Ejecutivo autonómico informó de su salida así como "una profunda reestructuración de todo el sistema sanitario". Por ello, Juanma Moreno ha anunciado en la sesión de control del Parlamento de Andalucía que habrá un refuerzo en los cribados de cáncer de mama y colón y auditorias para todos los cribados. Este ha sido el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía.