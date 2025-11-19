Carolina España afirma que el 'caso Mascarillas' "no tiene nada que ver con la Junta" / El Correo

Vídeo | Carolina España afirma que el 'caso Mascarillas' "no tiene nada que ver con la Junta"

La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha manifestado este miércoles que el 'caso Mascarillas' que trata de esclarecer supuestos contratos irregulares a través de la Diputación de Almería por los que se habrían obtenido el cobro de comisiones, "no tiene nada que ver con la Junta de Andalucía", y ha defendido la reacción "contundente" del PP-A tras las detenciones de miembros del partido.