Vídeo | Visita de representantes de Medio Ambiente de la provincia china de Jiangxi a Doñana

Una delegación de representantes del Departamento de Medio Ambiente y Ecología de la provincia china de Jiangxi ha conocido de la mano de la Oficina Técnica de Doñana, organismo coordinado por el Comisionado del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la estrategia integral del Gobierno de España en el Espacio Natural de Doñana y su entorno. Más información