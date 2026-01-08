A.Pérez

Vídeo | Así ha quedado el paseo marítimo de Matalascañas tras el paso de la borrasca Francis

Nueve millones de euros en desperfectos en el Paseo Marítimo de Matalascañas, medio centenar de viviendas dañadas en el Pueblo Andaluz, un edificio desalojado y en situación de riesgo. El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha hecho balance este miércoles de los daños causados por la borrasca Francis y, sobre todo, ha lanzado una advertencia: la situación puede empeorar en los próximos días. "Nos encontramos sin defensas. Estamos tomando medidas de protección, pero somos más vulnerables", explicó el regidor.