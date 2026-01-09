Andalucía lidera las muertes en carretera en 2025: Granada y Sevilla, las provincias con más siniestralidad

El 20% de las muertes que se registraron en las carreteras españolas en 2025 se dieron en Andalucía. Así se puede extraer del informe de la DGT que Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, presentó este jueves junto al director general de Tráfico, Pere Navarro. Durante la presentación también se informó de que no se multará por no llevar la baliza V16 en un periodo "razonable" de tiempo.

El organismo autónomo de tráfico del Ministerio del Interior ha presentado el segundo mejor balance desde 1960, solo mejorado por el de 2019, con 1.119 muertes el pasado año en España. La mayoría de siniestros mortales se debieron a salidas de vía (43%), mientras que las colisiones frontales supusieron el 21% de los fallecimientos.

La mayor parte de estas muertes se produjo en Andalucía. En total, fueron 224 las personas que perdieron la vida en las carreteras andaluzas en 2025, lo que supone un 20% del total de los fallecimientos dados en el ámbito nacional. A pesar de todo, estos datos son inferiores a los registrados en Andalucía en 2024, cuando murieron 232 personas, el máximo dato apuntado en el último lustro, el primero en pasar de las 200.

Andalucía está seguida de lejos por Cataluña, en segunda posición con 144 fallecidos. Nada que ver con las cifras acumuladas por las comunidades uniprovinciales como Cantabria (14) o La Rioja (11).

Las provincias andaluzas no ocupan los lugares más altos de su propia clasificación. Las primeras que aparecen en el ránking de siniestralidad son Granada (40), Sevilla (37) y Málaga (35). La clasificación continúa: Almería (29), Huelva (23), Cádiz (22), Córdoba (21), Jaén (17).

En el caso concreto de Sevilla, los 37 fallecidos en carretera suponen un descenso importante después del año negro que fue 2024. Hace dos años, la provincia hispalense contabilizó 47 decesos en accidentes de tráfico, un 20% más que este año.

La mayoría de fallecidos eran conductores

Los datos expuestos por la Dirección General de Tráfico señalan que las 1.119 personas fallecidas en las carreteras españolas en 2025 fueron el resultado de 1.028 accidentes. En total, fueron hospitalizadas por estos siniestro 4.936 personas.

La mayoría de los fallecidos en accidentes en 2025 eran hombres (899), mientras que las mujeres solo representaron el 20% del total 219. Los datos reflejan también un paradigma claro: la mayoría de los fallecidos en 2025 eran los conductores de los vehículos siniestrados. En total, de los 1.119 fallecidos, un 818 conducían el medio de transporte siniestrado. Solo 198 eran pasajeros, mientras que 103 fallecidos en estos accidentes eran peatones.

Los domingos son los más mortales

Los datos expuestos por la DGT desglosan la temporalidad de los accidentes. Entre las 00.00 horas del lunes y las 15 horas del viernes se registraron un total de 668 personas fallecidas, un 3% más que en 2024. Sin embargo, la siniestralidad fue menor durante los fines de semana (desde el viernes a las 3 de la tarde hasta el domingo a las 23.59 horas), cuando se registraron 451 fallecimientos. El reparto porcentual fue de 60% entre semana y de 40% los fines de semana.

Si atendemos a los datos registrados por días, el domingo fue el día donde se acumuló mayor cifra de fallecidos (207). Por contra, los lunes son los que menos cifras se registraron con 142 fallecidos. Las cifras de los martes, miércoles y jueves son similares: 143, 146 y 145, respectivamente. Los viernes ascienden a 174, mientras que los sábados ocupan la tercera posición con 162, tras sufrir un descenso del 25% de los fallecimientos (55 menos que en 2024).

Una vez más, el tramo horario en el que se registraron más decesos fue en el comprendido entre las 7 de la mañana y las dos de la tarde (363). Para cerrar este capítulo, el mes que más muertes registró fue septiembre, con 116. El dato es muy similar al de los otros dos meses del estío: julio cerró con 115 y agosto con 114.