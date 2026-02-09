Secciones

Vídeo | Sánchez anuncia un plan estatal de ayudas al campo andaluz ante los destrozos de las borrascas

Vídeo | Sánchez anuncia un plan estatal de ayudas al campo andaluz ante los destrozos de las borrascas

El Correo

Vídeo | Sánchez anuncia un plan estatal de ayudas al campo andaluz ante los destrozos de las borrascas

El Correo

"El Gobierno de España va a poner en marcha todos los mecanismos para recabar información, saber los daños y afrontar la reconstrucción en apoyo de todos los sectores afectados. Va a haber ayudas del estado y va a prontitud en la recepción de estas ayudas para garantizar certidumbre", apuntó el presidente del Gobierno, quien ya ha anunciado que el Ejecutivo trabaja en la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia a la comunidad autónoma como ha solicitado la Junta. Más información

