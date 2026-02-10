Los agricultores y ganaderos que han acudido a la tractorada se sienten desprotegidos: "No somos una minoría"

Competir con el mercado del sur de América en condiciones de igualdad. Esta ha sido la idea más repetida por los agricultores y ganaderos de Sevilla que han permanecido concentrados en la Plaza de España durante más de tres horas tras la tractorada que ha convocado ASAJA- Sevilla, junto con Cooperativas Agro-alimentarias, COAG Sevilla y UPA Sevilla, para protestar contra el tratado de la Unión Europea con Mercosur y los recortes de la PAC.

Marta Cornello, ganadera extensiva, comenta que cada vez son menos por la falta de rentabilidad: "las nuevas generaciones quieren entrar en el sector, pero la burocracia les frena". Esta mujer ha comentado que los "los gobernantes deben darse cuenta de que los trabajadores del campo no somos una minoría". Una consigna también repetida por Beatriz Domínguez, ganadera también, al tiempo que clamaba por la visibilidad de las mujeres en el mundo del campo para que sea posible lograr "el relevo generacional" entre ellas mismas.

Juan José Verdugo, arrocero, ha tildado de "disparate" la decisión de la UE, al tiempo que ha confirmado la gran pérdida que supone para los agricultores y ganaderos españoles. "Competimos con países que no juegan con las mismas reglas que nosotros", mientras afirmaba que los gobiernos no ponen soluciones ni explican el futuro que les queda a partir de ahora.

Otra trabajadora del sector primario, Teresa Cornejo, ha defendido la soberanía alimentaria de nuestro país para poder comer alimentos de calidad, al tiempo que asumía que "los españoles estamos vendidos". De esta forma, criticaba el tratado de la Unión Europea con Mercosur ya que "Europa no tiene que competir con países de fuera en desigualdad de condiciones".

Toda una mañana de tractorada

Cinco grandes columnas de tractores se han desplazado hasta la Plaza de España de Sevilla para evidenciar sus reclamaciones. Las caravanas han partido desde Isla Mayor, Alcalá del Río, Los Palacios y Villafranca, Carmona y Salteras, lo que ha provocado caos de tráfico en su llegada a la capital.

A las 11.00 horas, la mayoría de los tractores -unos 400, acompañados por 5.000 agricultores, según las organizaciones convocantes- llegaban al punto de encuentro. Alrededor de la mitad salían de Isla Mayor, con los arroceros a la cabeza. El sector del arroz es uno de los más movilizados, pero también uno de los más perjudicados.