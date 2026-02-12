Victoria Flores

Vídeo | La desesperación de la alcaldesa de Los Villares (Jaén) ante Juanma Moreno tras las inundaciones

La alcaldesa de esta localidad, Estela Palacios, ha mostrado su preocupación al presidente de la Junta de Andalucía tras las inundaciones en el municipio a causa del tren de borrascas de las últimas semanas. En esta localidad, han tenido serios problemas con la subida del nivel del río Eliche que causó inundaciones en el lugar con tan solo la caída de 40 litros por metro cuadrado a finales del mes de enero. Más información