Carmen Vargas, rectora de la Universidad de Sevilla / El Correo

VÍDEO 28F | Carmen Vargas, rectora de la Universidad de Sevilla: "Que sigamos fortaleciendo el sistema universitario público andaluz"

En su primer 28F como rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas reclama "que sigamos fortaleciendo el sistema universitario público andaluz". "La Universidad pública es una de las herramientas más eficaces con que cuenta nuestra sociedad para garantizar la igualdad de oportunidades y el progreso". "Defender la Universidad pública es defender la investigación, la innovación y la cohesión social. Es apostar por un modelo que devuelve a la ciudadanía mucho más de lo que recibe", valora la máxima responsable de la Hispalense.