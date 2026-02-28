Lola Pons, catedrática de la Lengua de la Universidad de Sevilla /

VÍDEO 28F | Lola Pons, catedrática de la Lengua de la Universidad de Sevilla: "Debemos llamar la atención sobre la capacidad de nuestras universidades en la educación superior"

Historiadora de la lengua y catedrática de la Universidad de Sevilla, especializada en la historia del español, el cambio lingüístico y el estudio del paisaje lingüístico, Lola Pons es una de las grandes divulgadoras de la lengua actualidad a través de libros, artículos y colaboraciones en medios de comunicación donde siempre subraya el papel de las universidades públicas de Andalucía. "En Andalucía somos ocho provincias que sumamos 10 universidades públicas, en este momento el liderazgo en el número de universidades públicas está en nuestra comunidad autónoma. Por eso, este 28F debemos llamar la atención no sólo sobre nuestra cultura, sino sobre nuestra cultura científica y la capacidad de nuestras universidades en la educación superior".