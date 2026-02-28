Manuel Escribano, torero / El Correo

VÍDEO 28F | Manuel Escribano, torero: "Que Andalucía siga entendiendo como hasta ahora la cultura del toro bravo"

Manuel Escribano, una de las figuras indiscutibles del mundo del toreo hoy, lanza un mensaje centrado en la pervivencia de la cultura del toro en Andalucía. "Quiero una Andalucía moderna capaz de progresar sin renunciar a su historia y sus tradiciones". En este sentido, el matador, que será uno de los matadores más esperados del cartel de la Maestranza, pide como deseo "una Andalucía que sea líder en la industria y en el turismo pero que a la vez apueste por el mundo rural, sus valores, la agricultura y nuestra maravillosa naturaleza". Para Escribano, el deseo es una Andalucía en la que se siga entendiendo como hasta ahora la cultura del toro bravo, de la que viven miles de personas en Andalucía, "desde el vaquero más humilde de una dehesa a los matadores que se enfrentan al toro en la plaza".