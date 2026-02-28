El Correo

VÍDEO 28F | Pilar Cosentino, CEO de Cosentino: "Que creamos en nuestras posibilidades de construir una Andalucía mejor"

Pilar Martínez-Cosentino, consejera delegada de Consentino, la gran multinacional española desde Almería, es una directiva que aparece en todos los ránking de las mujeres más influyentes y poderosas de España. En octubre de 2025 recibió el premio a la Andaluza del Año de El Correo de Andalucía. En este 28F, manda un mensaje centrado en las "posibilidades de Andalucía". "Que miremos al futuro con esperanza y con ilusión, que sigamos esta senda de mejora continua y de búsqueda de oportunidades, pero a la vez que creamos en nuestras posibilidades, en la de construir una Andalucía en crecimiento, una Andalucía más competitiva, más solidaria, en definitiva una Andalucía mejor".