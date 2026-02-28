El Correo

VÍDEO 28F | Piluca Querol, Andalucía Film Commission: "Que el audiovisual en Andalucía compita en igualdad de condiciones"

"Que nuestra comunidad se convierta en un referente mundial en los rodajes y en el audiovisual". Es el deseo de Piluca Querol, direcrtora de la Andalucía Film Commission, en este Día de Andalucía en una tierra cada vez con más peso de la industria cinematográfica en el mapa nacional, tanto desde el punto de vista de la creación como de los técnicos. "Que se cuenten historias desde Andalucía con igualdad de condiciones en materia de ayudas e incentivos fiscales", sin dejar de lado la innovación tecnológica y el apoyo a los profesionales del sector.