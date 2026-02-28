Francisco Oliva, Rector de la Universidad Pablo de Olavide /

VÍDEO | Francisco Oliva, Rector de la Universidad Pablo de Olavide: "Que reconozcamos el papel de las universidades públicas, el motor de la investigación regional"

Como rector de la Universidad Pablo de Olavide y como presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva lanza un mensaje de reconocimiento al papale que ejercen y deben ejercer en el futuro las universidades públicas andaluzas, diez en total donde estudian más de 240 mil estudiantes que son "el presente y futuro de Andalucía". "Somos el motor de la investigación regional y aportamos el 3% del Productor Interior Bruto". "Las universidades públicas estamos llamadas a ser las protagonistas del cambio", ha insistido el máximo responsable de la UPO.