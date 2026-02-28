Vídeo | Moreno rompe a llorar en el discurso del 28F al recordar a las víctimas de Adamuz
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha roto a llorar durante su discurso institucional en el acto de entrega de distinciones honoríficas que concede la Junta con motivo del 28F al recordar a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, a las que ha prometido "llegar hasta el final para que conozcáis la verdad con la dignidad y el respeto que os merecéis" y garantiza que "nunca os dejaremos solos". Más información
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Más de 50 niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela en el sur de Irán
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO