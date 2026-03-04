Hallan en Marbella el primer narcozulo de España con una tonelada de cocaína
La Policía Nacional ha desmantelado el primer narcozulo en España, ubicado en Marbella, donde se ocultaba una tonelada de cocaína. El hallazgo ocurrió tras una persecución de un vehículo sospechoso que llevó a los agentes al Bosque de Ricmar. Durante la operación, fueron arrestados cuatro narcos y se incautaron vehículos robados, armas de fuego y otros elementos. Más información
