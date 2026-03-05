Vídeo | En el patio del Parlamento: Javier Cortés (Vox)

En el patio del Parlamento con Javier Cortés / Victoria Flores

Cuando Santiago Abascal se subió a un banco de la calle Asunción para dar su primer mitin en Sevilla, junto a él estaba Javier Cortés (Sevilla, 1978). Este diputado del Parlamento de Andalucía fue una de las primeras incorporaciones de la ciudad en la capital hispalense y durante años compatibilizó su trabajo en la banca con su afiliación al partido. Su objetivo estaba claro: "Echar a los socialistas que nos han gobernado durante décadas en Andalucía". Más información