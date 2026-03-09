Inician las obras en la fachada del Parlamento de Andalucía / Victoria Flores

Vídeo | Inician las obras en la fachada del Parlamento de Andalucía

Comienzan las obras del Parlamento de Andalucía. Con sus propias manos, el arquitecto Antonio Campos ha retirado parte de un mortero que recubría la piedra original de la fachada del Parlamento de Andalucía. Este lunes, ante la atenta mirada del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, el responsable de la rehabilitación del edificio renacentista ha dado el pistoletazo de salida a unos trabajos que duraran dos años. Más información