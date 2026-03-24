Isabel Morillo

Vídeo | Juanma Moreno convoca elecciones con el desafío de mantener mayoría absoluta del PP sin Vox

Las elecciones andaluzas ya tienen fecha: el 17 de mayo. Un poco antes de lo que esperaban sus rivales políticos, que trabajaban con el horizonte de finales de ese mismo mes. Juanma Moreno ha convocado los comicios andaluces que cerrarán el círculo del ciclo electoral abierto con Extremadura, Aragón, Castilla y León y al que Andalucía, salvo sorpresa, pondrá el broche en 54 días. Luego tocarán municipales (mayo de 2027) y generales (julio de 2027) si es que Pedro Sánchez decide agotar y no adelanta, pero eso ya es otra película. O al menos, otro capítulo. Más información