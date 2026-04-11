Vídeo | Así ha sido el espectacular rescate de la Guardia Civil a un 'wingfoiler' en Cabo de Gata
Así ha sido el rescate llevado a cabo por la Guardia Civil a un deportista que realizaba wingfoiler a 1,5 millas de la costa de Cabo de Gata, en Almería. El individuo era incapaz de regresar a la costa y fue auxiliado por guardias civiles del Servicio Marítimo. Más información
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