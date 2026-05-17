El Correo

VÍDEO | Manuel Gavira vota en un colegio electoral de Cádiz

Manuel Gavira ha ejercido su derecho al voto pasadas las 11:30 horas desde el colegio San Vicente de Paúl de la capital gaditana acompañado de su mujer. Cartulinas de colores pintaban la escena en las dependencias de este centro de educación primaria donde el candidato de Vox ha llamado a "tener un Gobierno que se meta en el lío para que saque a los andaluces del lío en el que estamos medidos". Un dardo dirigido directamente al presidente Juanma Moreno y la estabilidad que el PP ha defendido desde el minuto uno de la campaña electoral.