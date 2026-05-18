VÍDEO | Entre bailes y gritos, Vox celebra el resultado electoral
Vox quería lío y sus deseos se han cumplido el 17M: serán decisivos. La euforia ha sido total en Vox con gritos de "prioridad nacional" recibiendo a su candidato entre bailes a la entrada del restaurante de Sevilla donde se ha concentrado el partido. Los de Abascal superaron durante todo el recuento el número de escaños que tenían en 2022, lo que hizo que las expectativas de "ser decisivos" fueran a más a medida que avanzaba el escrutinio. Se lo pondrán muy caro a los populares tras hacerse con 15 escaños, uno más que hace cuatro años. "El próximo Gobierno en Andalucía tendrá mucho más sentido común", anunciaba Gavira, al tiempo que dejaba un recado a Juanma Moreno: "Esperemos que sepa escuchar a los andaluces". El PP tendrá difícil seguir al frente de la Junta de Andalucía con un Gobierno monocolor.