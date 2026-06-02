Marina Casanova

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Vídeo | Así ha sido el examen de Historia y Filosofía en la Selectividad

El discurso de Franco ante las Cortes en 1966, las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1845, el Régimen de la Restauración, del Despotismo Ilustrado o la invasión de la Península Ibérica por parte de los musulmanes. Estos son algunos de los temas que han protagonizado el examen de Historia de España de la selectividad andaluza. Al mismo tiempo, otros alumnos se examinaban del de Historia de la Filosofía, donde este año han aparecido Friedrich Nietzsche y John Locke.