Marina Casanova

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Vídeo | Así son los métodos contra las trampas y la IA en la PAU andaluza

La Universidad de Sevilla ha hecho el primer balance de la selectividad más multitudinaria de la historia. Desde primera hora de la mañana, cientos de alumnos llegaban a la Facultad de Geografía e Historia para presentarse a la primera prueba de la PAU, el examen de Lengua Castellana y Literatura. Un examen “asequible” para los alumnos y donde la Hispalense no ha registrado ningún tipo de incidencia. Más información