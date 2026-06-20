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Vídeo | Carmen Castillo habla sobre los métodos para controlar las trampas en las oposiciones a docentes en Andalucía

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Carmen Castillo habla sobre los métodos para controlar las trampas en las oposiciones a docentes en Andalucía / Europa Press

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Vídeo | Carmen Castillo habla sobre los métodos para controlar las trampas en las oposiciones a docentes en Andalucía

Europa Press

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Declaraciones de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones y titular de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, y del Director General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Carlos Muñoz, en Sevilla, en el Centro de coordinación de las oposiciones docentes.

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