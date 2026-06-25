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Recibimiento del presidente de la Junta en el Residencial Puerta Jerez.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han sido los encargados de realizar una nueva entrega de llaves de Emvisesa. Esta promoción ha supuesto una inversión de más de 26 millones de euros que ha permitido la construcción de 137 viviendas de dos, tres y cuatro habitaciones. Además, los pisos, de alquiler social, cuentan con garaje, trastero y zonas comunes, que incluyen una piscina. Más información