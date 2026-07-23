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Vídeo | Desarticulada una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico con locales de ocio nocturno en Sevilla y Cádiz

Desarticulada una red que blanqueaba capitales procedentes del narcotráfico con locales de ocio nocturno en Sevilla y Cádiz. Se ha detenido a 11 personas e investigada a una más por emplear distintas sociedades para ocultar el origen y dificultar la trazabilidad de fondos procedentes del narcotráfico. Estas empresas se dedicaban al ocio nocturno, la restauración, el mercado inmobiliario, la organización de eventos, el sector turístico y la compraventa de vehículos. En total, se han intervenido 1.860.000 euros, incautado 10 vehículos, embargado una decena de inmuebles y bloqueado una veintena de cuentas bancarias. Más información