Un Márquez extraterreste arrollo a sus rivales en la 'pole' de Aragón

Si ayer era lo nunca visto, es decir, Marc Márquez liderando los dos entrenamientos del Gran Premio de Aragón, que se celebra en Motorland (Alcañiz), hoy, en el tercer entrenamiento del fin de semana y, sobre todo, en la 'quali' de la carrera al 'sprint' de esta tarde (15.00 horas, DAZN), ha sido ya una cuestión, como dijo el campeonísimo Jorge Lorenzo, "de otro planeta", cosa de un extraterrestre. MM93 logró su 'pole position' nº 94 (la 66 en la máxima categoría) con una solvencia, con un poderio, con una autoridad que dio miedo. "Marc va muy, muy, deprisa aquí", se limitó a decir Bagnaia.

"Marc está en otro planeta, a otro nivel, tiene más ritmo que nadie, tiene más velocidad que nadie y, sobre todo, esta en su mundo", ha comentado Lorenzo, nada más acabar la sesión con la que se forma la parrilla. En efecto, Márquez está en la pista ideal, con más curvas de izquierda que de derecha y, sobre todo, en el estado climatológico que más le beneficia, ahí donde él se mueve como nadie, en la incertidumbre, sobre la humedad después de la lluvia.

El mejor, por mucho

En el corto ensayo de la mañana, Márquez ya fue el más rápido desde la salida y eso que no dio demasiadas vueltas. Bueno, ninguno dio demasiadas vueltas, pues la pista estaba peligrosa, provocando muchas dudas. El caso es que, de cualquier manera, como ya ocurrió en las dos sesiones de ayer en Motorland, Marc volvió a ser el más rápido. Y, luego, llegó la prueba definitiva y el piloto del equipo Gresini marcó los tres mejores tiempos, uno detrás de otro: 1.47.996 minutos, 1.47.478 y el definitivo 1.46-766.

La demostración del 'nen de Cervera' fue, en efecto, como señaló Lorenzo "de otro planeta". Vuelve a ser, como en sus mejores tiempos, el extraterrestre que decían en Italia. Su última 'pole' fue, este año, en Jerez, pero fue en lluvia. Hasta él ha destacado que fue sobre el agua. Vaya. "La última en seco fue en Japón, en 2019, así que estoy muy, muy, contento con esta 'pole'", comentó el catalán.

Mientras Bagnaia reconocía que "si trato de seguir a Marc, me caigo, seguro", Márquez reconoció estar en un estado especial este fin de semana y, sobre todo, en esta pista tan delicada. "Debo controlar la euforia por dentro, no es fácil. No quiero ser soberbio, por favor, pero creo que tendré más oportunidades como ésta en las próximas carreras pero, es evidente, que ésta no solo es la primera sino que, tal vez, la mejor".

"Lo dije, sabía que tendría mis oportunidades. Sí, la de esta tarde puede ser una muy propicia, pero he de controlar la euforia por dentro. Va todo bien, tengo ritmo, velocidad, ganas y la pista está como a mi me gusta, dudosa, incierta, pero no será fácil" Marc Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati

Márquez domina la situación como para pensar, en principio, que puede ganar esta tarde la carrera al 'sprint'. "La pista está, en efecto, en esas condiciones que me gustan a mí, incierta, delicada, pero debo seguir muy concentrado y no creérmelo. 'Pecco' (Bagnaia) está más cerca de lo que parece. Tengo ritmo y mis sensaciones son muy buenas, pero todo eso debo confirmarlo en carrera, que es donde, de verdad, nos la jugamos".

Los tres rivales que, al parecer, puede complicarle esta tarde la victoria a Márquez están a casi un segundo, lo que representa una de las diferencias más grandes de todo el año. Pedro Acosta y su KTM arrancará desde la segunda posición tras haber quedado a 0.840 segundos; Bagnaia saldrá tercero, completando la primera línea de Motorland, al haber cerrado un crono 0.842 segundos más lento que Marc y la segunda línea la encabezará Jorge Martín (Ducati), que se fue al suelo nada más empezar la 'quali' y logró acabar cuarto, a 0.876 segundos del 'poleman'.