Siguen las protestas contra el equipo israelí que participa en La Vuelta. Hoy en Valladolid han tenido que acortar la etapa contrarreloj y dos manifestantes, miembros de Comuneros, han sido detenidos por agentes de la Policía Nacional tras invadir la calzada en el recorrido de la contrarreloj. A pesar de ello, la prueba se ha celebrado sin más incidentes aunque con una grandísima vigilancia policial.