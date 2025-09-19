Lucía Feijoo Viera

Xabi Alonso tras la suplencia de Vinicius: "He hablado con él"

El Real Madrid ha completado este viernes el último entrenamiento previo al encuentro de la quinta jornada de la Liga contra el Espanyol en el Santiago Bernabéu este sábado a las 16:15 horas. Por sala de prensa de la previa ha pasado el técnico Xabi Alonso que ha hablado sobre cómo ve a Vinicius Junior. “Yo le veo bien. Ayer, evidentemente, después del otro día, pues le veías que todavía estaba un poquito más... que no era el momento de hablar con él. Pero hoy, en cambio, ya estaba con mejor actitud, con mejor sonrisa, más positivo. Hemos hablado un poquito, no mucho; pero al acabar el entrenamiento he hecho algo individual con él: unos centros, unas finalizaciones. Ha terminado con buenas sensaciones y yo, también. Mañana ya veremos”, ha explicado.