Lucía Feijoo Viera

Llorente y sus polémicas palabras sobre los chemtrails

Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, ha sido entrevistado tras su reciente regreso a la Selección Española por convocatoria de Luis de la Fuente. En la entrevista, Llorente ha mostrado su satisfacción por volver a vestir la camiseta nacional, reconociendo que la llamada le sorprendió después de mucho tiempo ausente, aunque nunca perdió la esperanza por regresar. Considera que está en un gran momento de forma y que estar en la convocatoria es un premio a su trabajo con el club. Durante la conversación, Llorente ha insistido en reafirmar su postura sobre la teoría de las estelas de aviones, conocidas como “chemtrails”, declarando que para él no es algo normal y que muchas personas le han agradecido dar visibilidad pública al tema. Explicó que no sabe exactamente el origen o la naturaleza de las estelas, pero subraya que “estos cielos” le resultan inusuales y desconoce su causa, deseando que algún día “alguien salga a decir qué es”. Además, recalcó que no le afectan las críticas y que su opinión se basa en su experiencia personal y en la de “mucha gente” que comparte sus inquietudes.