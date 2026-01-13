Lucía Feijoo Viera

Arbeloa revela cómo fue su charla con Xabi Alonso tras tomar su relevo: “Me deseó lo mejor”

Alas 13.39 horas Álvaro Arbeloa compareció en la atiborrada sala de prensa de Valdebebas, en la que periodistas y estudiantes del máster de comunicación del club se mezclaban en sus preciadas sillas. Tomó la palabra Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales, que dedicó sus primeras palabras al nuevo técnico: "Querido Álvaro, esta es tu casa. Conoces bien los valores y la exigencia de esta institución. Te ayudaremos a conseguir hacer realidad los sueños de nuestros aficionados". Y después tuvo palabras para Xabi Alonso, al que calificó como "una leyenda del madridismo", e insistió en que la decisión de su salida se ha tomado "de mutuo acuerdo".