La media maratón de Barcelona bate su récord histórico de participación con 36.000 corredores
La Mitja Marató de Barcelona ha celebrado este domingo la edición más multitudinaria de su historia con hasta 36.000 corredores populares inscritos, convertida ya en la segunda media maratón más multitudinaria de Europa, solo por detrás de Berlín.
