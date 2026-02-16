Secciones

Es noticia
Nuevo barrio PuertoJuicio enfermeraNuevas normas patinetesPuente del CachorroActa AlmeydaLluvias AndalucíaRegreso tren Sevilla-MadridHomicidio Dos Hermanas
instagramlinkedin
Arbeloa: "Mourinho dio todo por el Madrid y un poquito más"

Arbeloa: "Mourinho dio todo por el Madrid y un poquito más"

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Arbeloa: "Mourinho dio todo por el Madrid y un poquito más"

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Real Madrid CF visita mañana por la noche el Estádio da Luz para enfrentarse al Benfica durante la ida de la eliminatoria que da acceso a los octavos de final de la UEFA Champions League. Álvaro Arbeloa ha asegurado hoy en rueda de prensa que José Mourinho “será recibido con una gran ovación” en el Santiago Bernabéu la semana que viene. “Dio todo por el Madrid y un poquito más”, ha añadido el técnico blanco.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents