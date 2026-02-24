EFE

Jagoba Arrasate: "He sufrido muchísimo, me llevo un aprendizaje"

El exentrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, admitió este martes en su despedida del club que ha sufrido "muchísimo" y que se lleva "un aprendizaje" de su etapa en la isla tras su destitución como técnico del primer equipo. "He sufrido muchísimo, me llevo un aprendizaje y se saca algo positivo de todo. Estoy bien, es verdad que tengo mucha pena porque esto se acaba lamentablemente; vine con muchísima ilusión, estoy con la conciencia en su sitio y en paz", declaró ante los medios de comunicación.