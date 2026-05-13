Sara Fernández

Arbeloa: "Cualquier madridista que escuchó a nuestro presidente está muy de acuerdo"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó este martes en rueda de prensa que cualquier madridista que escuchara la rueda de prensa de su presidente, Florentino Pérez, estará "muy de acuerdo" en defender los intereses del club blanco. El técnico del conjunto blanco se refirió en la víspera del choque ante el Oviedo a la comparecencia ante los medios de Florentino Pérez, en la que aseguró que no iba a dimitir y en la que convocó elecciones para defender a sus socios de ataques desde algunos sectores como la prensa. "Realmente no estoy aquí para comentar la rueda de prensa del presidente. Cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y sus socios. Al Real Madrid se le trata de manera muy diferente que al resto de clubes en el mundo. Somos conscientes de la exigencia del Real Madrid y si este club tiene algo fuerte es sus socios y madridistas. Nadie nos va a decir lo que tenemos que pensar", dijo.