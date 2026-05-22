Lucía Feijoo Viera

Arbeloa confirma su marcha del Real Madrid: Todo lo que he hecho ha sido pensando siempre en el Real Madrid"

Durante muchas de sus comparecencias en estos cuatro meses, Álvaro Arbeloa ha dado muchas veces la sensación de ser un robot cuidadosamente programado para lanzar soflamas madridistas y elogiar a todos y cada uno de sus jugadores. "He pensado más en el Real Madrid que en mí", reconoce, ya sin la máscara, a modo de epitafio antes de su adiós al club blanco. En su último día tomando la palabra como entrenador blanco, en la víspera del adiós a la temporada de este sábado en el Bernabéu frente al Athletic, Arbeloa era otro. Un tipo relajado y sonriente, todavía mordiéndose la lengua, pero sin las ataduras que le han acompañado en estos cuatro meses largos que han pasado desde que recibió el encargo de sustituir a Xabi Alonso.