Sorato Anraku se corona en Alcobendas como el rey absoluto de la escalada
Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: XAVIER AMADO
MADRID
Lucha de gigantes en la final masculina de búlder de la IFSC World Cup Comunidad de Madrid 2026. La Champions de la escalada coronó una vez más a Sorato Anraku, el gran dominador del circuito internacional, que volvió a demostrar por qué ocupa el número uno mundial. Las fuerzas terminaron por fallarle al estadounidense Colin Duffy en el último bloque y tuvo que conformarse con la plata. El francés Samuel Richard completó el podio, mientras que el español Guillermo Peinado firmó una meritoria sexta posición. Más información