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Riquelme avisa: "El Real Madrid está en venta"

Riquelme avisa: "El Real Madrid está en venta"

Lucía Feijoo Viera

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Riquelme avisa: "El Real Madrid está en venta"

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El candidato a la Presidencia del Real Madrid y rival de Florentino Pérez en los comicios de este domingo, Enrique Riquelme, ha hecho una advertencia a los socios blancos este martes desde Barcelona. “El club está en venta y nosotros no lo vamos a permitir. Necesito que los socios vayan a votar. El referéndum es el próximo domingo”, ha dicho Riquelme. Además, ha explicado que, después de cerrar a Raúl como director deportivo del Real Madrid en el caso de que gane, va a seguir haciendo públicos más anuncios. “Hemos empezado con algunos nombres también de jugadores que nos encantaría. Algunos iremos diciendo estos días. Vamos a seguir dando nombres puedan seguir dando identidad y transmitir el ADN del madridismo al club”, ha dicho.

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