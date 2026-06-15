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El Real Madrid hace público el fichaje de Cucurella por seis temporadas

El Real Madrid hace público el fichaje de Cucurella por seis temporadas

Lucía Feijoo Viera

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El Real Madrid hace público el fichaje de Cucurella por seis temporadas

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El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Marc Cucurella con un comunicado a horas del debut de la selección española de fútbol en el Mundial ante Cabo Verde. El comunicado es corto y se limita a informar que "el Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032". Más información

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