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Dani Olmo: "Contra Arabia hay que arriesgar" / SPORT TV

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Dani Olmo: "Contra Arabia hay que arriesgar"

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Dani Olmo ha llegado pletórico al Mundial del 2026. Ha disputado todos los partidos del 2026, ya sea con el FC Barcelona o con la selección, y Luis de la Fuente deberá tirar de él para contar con más opciones de variar la imagen ofrecida frente a Cabo Verde en Atlanta. SPORT tuvo la oportunidad de conversar en Chattanooga con el '10' de la Roja. Más información

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