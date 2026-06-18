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Marc Márquez conmemora el 120 aniversario de Estrella Galicia con un exclusivo casco para el GP de República Checa

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Marc Márquez conmemora el 120 aniversario de Estrella Galicia con un exclusivo casco para el GP de República Checa

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Estrella Galicia conmemora su 120 aniversario con un diseño especial en el casco de Marc Márquez durante el Gran Premio de República Checa de MotoGP, que comienza el 19 de junio, fecha icónica para Hijos de Rivera por coincidir con el año de fundación de la compañía, 1906. El casco, pintado a mano, está inspirado en los grifos Génesis de cerámica de Sargadelos y rinde homenaje al origen gallego, el carácter artesano y el legado cervecero de la marca. La acción refuerza la histórica alianza entre Estrella Galicia 0,0 y Márquez, embajador de la compañía desde 2011, en un momento clave para el piloto, que llega a la cita tras recuperar su mejor rendimiento en el campeonato. Más información

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