Sara Fernández

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España campeona del mundo, así lo celebraron los jugadores en el campo

Del minuto 116 de Andrés Iniesta al 106 de Ferran Torres. Del Mundial iniciático de 2010, cuando todos nos creímos que en efecto la victoria era una posibilidad, al refrendo generacional de este de 2026, el que al fin nos permite creernos que somos los reyes del mundo y podemos seguir siéndolo. España cose en su corazón la segunda estrella de campeona del mundo, tan merecida o más que la primera.