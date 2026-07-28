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El Real Madrid y el Leganés se enfrentan amistosamente

El Real Madrid y el Leganés se enfrentan amistosamente

Atlas News

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El Real Madrid y el Leganés se enfrentan amistosamente

Atlas News

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En su preparación de pretemporada, El Real Madrid y el Deportivo de Leganés se han juntado para jugar un partido. El Madrid ha comenzado con un entrenamiento antes de enfrentarse de manera amistosa con el otro club. Afortunadamente para el Real Madrid, el resultado ha sido 2-1, mostrando que están preparados para la temporada que llega.

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