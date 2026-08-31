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Leo Messi se retira de la selección argentina

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Leo Messi se retira de la selección argentina

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Leo Messi deja la selección argentina tras más de 20 años defendiendo a su país. El rosarino, después de pensarlo mucho, ha considerado que ha llegado el momento de poner punto y final a una carrera internacional que ha tenido muchas alegrías, también decepciones, pero que, por encima de todas las cosas, deja una enseñanza que trasciende a todo: nunca es tarde para pelear por los sueños. Más información

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