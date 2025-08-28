El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado hoy al PP de hacer un uso partidista del Senado y de una catástrofe como los incendios dentro de su “estrategia de acoso y derribo al Gobierno” basándose, en muchas ocasiones, “en la manipulación y el ruido”. Marlaska ha acusado a los senadores del PP de tratar de “fabricar una versión distorsionada de la realidad que menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión”. “Su relato no se sostiene”, ha dicho. El titular de Interior ha insistido en que “todos los medios del Gobierno de España estuvieron a disposición de las comunidades autónomas competentes” y ha vuelto a defender la necesidad de un Pacto de Estado que sea una “hoja de ruta basada en evidencias científicas”. “Los ciudadanos no necesitan acusaciones sin fundamento, insultos ni negacionismo; ni medidas que se limiten a colocar pulseras telemáticas a los pirómanos como si eso fuera a solucionar el problema de los incendios en nuestro país”, ha subrayado durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Senado para dar cuenta de las medidas adoptadas por su Departamento ante los incendios forestales que afectan a distintos territorios del país.