El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario del PSOE-M, Óscar López, ha acusado hoy a Isabel Díaz Ayuso de “racismo puro” por no querer acoger a menores no acompañados que lleguen desde Canarias. “No se puede presumir de tener un centro donde hemos acogido a cientos de menores de Ucrania y, a continuación, plantear su cierre cuando los inmigrantes son africanos. Eso se llama racismo”, ha dicho desde Alcorcón.
GRAVE INCENDIOSegunda jornada de lucha contra el fuego del Infoca en el grave incendio de Lubrín, en Almería